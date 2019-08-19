Боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Сирии

Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

18 августа было зафиксировано 36 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кафр-Хамра, Маканис-Эд-Дувайри, Алеппо, Сабикия, Халаса, Биньямин провинции Алеппо; Санджека, Касаб, Кара-Галиа, Хараб-Эль-Хизато, Шатха-Эт-Тахта, Айн-Эль-Кантара, Ардаш-Даг, Эль-Арейм, Сараф, Джурин, Сандран, Айн-Слеймо, Кара-Джагез, Сафсара провинции Латакия; Эс-Салихия, Телль-Хатри провинции Идлиб», - заявил генерал-майор.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Дэйр-Эль-Адас провинции Деръа», - рассказал Бакин.

Нуждающимся жителям выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,63 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2186 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3543,3 тонны.

«С 30 сентября 2015 г. в Сирию с территории иностранных государств вернулось 591 307 человек. В места довоенного проживания вернулось 1 303 821 внутренний переселенец», - добавил начальник Центра.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 17 августа 2019 года восстановлено 32 178 жилых домов, 885 образовательных и 192 медицинских учреждения. Отремонтировано 1078,8 км автомобильных дорог.