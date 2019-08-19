Конфеты со вкусом яда: в Саратове мужчина пытался отравить сладости в магазине
Странные действия мужчины заметила одна из сотрудниц магазина.
© Видео: ЧП Саратов, Instagram © Фото: ЧП Саратов, Instagram
Неизвестный мужчина попытался отравить конфеты в магазине крысиным ядом. Преступление зафиксировала видеокамера.
На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подходит к ячейкам со сладостями и высыпает в них содержимое пакета. Странные действия неизвестного заметила одна из сотрудниц магазина.
По данным паблика «ЧП Саратов», позже мужчину задержали. По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием.