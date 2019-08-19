Конфеты со вкусом яда: в Саратове мужчина пытался отравить сладости в магазине

Неизвестный мужчина попытался отравить конфеты в магазине крысиным ядом. Преступление зафиксировала видеокамера.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подходит к ячейкам со сладостями и высыпает в них содержимое пакета. Странные действия неизвестного заметила одна из сотрудниц магазина.

По данным паблика «ЧП Саратов», позже мужчину задержали. По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием.