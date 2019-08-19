«Террористы никогда не будут чувствовать себя комфортно» - Путин о ситуации в сирийском Идлибе

Россия поддерживает антитеррористические усилия армии Сирии в провинции Идлиб, откуда постоянно наблюдаются вылазки боевиков. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он подчеркнул, что до возникновения демилитаризованной зоны в Идлибе 50% этого региона страны контролировались террористами, а сейчас - 90%.

«Мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда. Более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь», - добавил Путин.

Российский президент добавил, что работа против террористов будет продолжена, и они никогда не будут чувствовать себя комфортно в Идлибе.