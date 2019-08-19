Экспедиция РГО сняла дымящийся вулкан Кудрявый на Курилах: редкие кадры с воздуха

Участники экспедиции Русского географического общества поднялись в небо, чтобы облететь всемирно известную достопримечательность острова Итуруп большой Курильской гряды. Фотосессия вулкана Кудрявый получилась впечатляющей: его сняли с высоты в тот момент, когда каменное жерло вулкана не спит - от него идет пар, устилающей землю волнистой дымкой.

Специалистам важно найти самые горячие места - термальные аномалии. Такие данные еще никто не собирал. Это необходимо для дальнейшей добычи рения - редкого металла, который используют в оборонной промышленности.

«Мы сейчас находимся над вулканом Кудрявый. Это самое крупное месторождение рения в стране. Вулканологи в данный момент проводят первую термальную съемку аномалии этого месторождения», - передал с места события спецкорр «Звезды» Олег Мурашев, принявший участие в экспедиции.

Экспедиция к Курильской гряде - совместный проект Русского географического общества и Министерства обороны - долгосрочная. Два месяца добровольцы и ученые будут детально обследовать острова. В их планах - исследовать ландшафт, определить состояние популяций краснокнижных видов животных, изучить культуру коренного населения, уточнить факты истории.