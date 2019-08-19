Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным

Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина. По словам ученого-палеонтолога Александра Немчина, новое исследование показало, что состав породы похож на гранит.

Как сообщает Phys.org, эксперт установил, что данный камень примерно 4 миллиарда лет назад попал на Луну с Земли.

«Этот конкретный экземпляр не имеет ничего общего с теми 400 килограммами образцов, которые мы уже изучили. С точки зрения своего химического состава, он менее всего похож на лунную породу, но более всего напоминает самые древние камни на Земле», - заявил Немчин.

Ученый рассказал, что исследуемая им 1,8 граммовая порода содержит кварц, а по объему циркона отличается от любого другого известного лунного камня.

По мнению Немчина, этот конкретный земной камень попал на Луну, по всей видимости, после того, как астероид ударил по поверхности Земли и буквально выбил породу, запустив ее в космос. А поскольку специалисты находят лунные метеориты на Земле, неудивительно, что между ними происходит обмен. И 4 миллиарда лет назад он мог быть гораздо более интенсивным, чем сейчас.