Киев объяснил инцидент с женой Нетаньяху и караваем

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали реакцию супруги израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сары, которая выбросила кусок приветственного каравая в Киеве.

В офисе Зеленского заявили, что женщина сделала это не специально и не хотела проявить неуважение.

«Ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT», - написала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в Facebook.

Напомним, у трапа самолета Нетаньяху и его жену приветствовали три девушки в национальных костюмах. Они поднесли каравай первым лицам Израиля, после чего премьер-министр отломил и надкусил кусок, а еще один передал своей супруге. Однако она не стала пробовать и бросила его на землю.