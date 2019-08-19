Мусоровоз без тормозов снес 15 автомобилей в Севастополе: видео

Водитель мусоровоза «КамАЗ» спровоцировал масштабное ДТП в Севастополе. Грузовик потерял управление, после чего повредил сразу 15 легковых автомобилей.

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На видео, снятом камерой видеорегистратора следовавшей за мусоровозом машины, зафиксирован момент, когда из грузовика прямо на ходу выскакивает, по-видимому, пассажир «КамАЗа». Мужчина, очевидно, понял, что приближается беда, и решил спасти свою жизнь.

На другой видеозаписи очевидца видны уже последствия аварии, где в ряд остановились разбитые автомобили, некоторые из них вынесло за пределы дороги. Сам мусоровоз при этом также вылетел на обочину, повредив еще и газовую трубу. Авария спровоцировала сильный затор.

По информации ГУ МВД по региону, мусоровоз покатился вниз на одной из улиц Молочной балки, совершив столкновение с 15 легковыми автомобилями. В результате ДТП по счастливой случайности никто не пострадал. По предварительным данным, у «КамАЗа» отказали тормоза.