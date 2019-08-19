В Саранске пьяный отец пытался выкинуть из окна многоэтажки младенца

Сотрудники полиции и ГУ МЧС по республике Мордовия спасли грудного ребенка, которого пьяный отец собирался выбросить из окна квартиры на третьем этаже в Саранске.

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«В 14 часов 38 минут в пожарно-спасательную службу города Саранск поступил звонок о неадекватном поведении мужчины, который изначально выбрасывал на улицу бытовые приборы, а после стал угрожать сбросить грудного ребенка», - говорится в сообщении на сайте МЧС.

У подъезда развернули пожарно-спасательное полотно, но пьяный мужчина переходил из одной комнаты в другую и подходил к окнам. Сотрудники ведомств решили проникнуть в квартиру с фасада здания и обезвредить нарушителя.

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Трем сотрудникам ведомств удалось через балкон соседней квартиры попасть в квартиру мужчины. Злоумышленника задержали, сейчас он находится в полиции. Ребенка увезли врачи скорой помощи.