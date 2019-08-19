США провели испытания запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которую запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования с обычной конфигурацией у западного побережья США в воскресенье. В настоящее время мы оцениваем результаты этого испытания», - цитирует CNN американского военного Карла Глинсона.

В Пентагоне отметили, что испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета».

Напомним, действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США второго августа. Этот вопрос, а также ситуацию с международной безопасностью в целом, сегодня на встрече во Франции обсуждают президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.