Путин заявил об отсутствии радиационной угрозы после ЧП в Северодвинске

Владимир Путин ответил на вопрос французской журналистки о якобы существующей опасности радиоактивного заражения в связи с «техногенной катастрофой», которая произошла на полигоне в Архангельской области.

«Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет. Никакого повышения фона там тоже не существует. Туда были направлены направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию», - прокомментировал президент России.

По словам главы государства, он получает доклады от военных и гражданских специалистов, согласно которым серьезных изменений в регионе не выявлено. Тем не менее все же принимаются превентивные меры, «чтобы не было никаких неожиданностей».

Напомним, на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание изделия. В результате взрыва погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое пострадали. По словам президента, все погибшие будут представлены к государственным наградам.