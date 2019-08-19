Колокола для Главного храма ВС РФ проводили из Воронежа в Москву

На территории Колоколитейного завода Анисимова Воронежского гарнизона Западного военного округа прошла торжественная отправка 18 колоколов, отлитых для Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Офицеры общевойсковой армии ЗВО, командование гарнизона, воспитанники юнармейского движения и военные священники совместно с рабочими провели сверку колоколов, чин освящения и приступили к погрузке на транспортные платформы. Каждый колокол был установлен на индивидуальный паллет и упакован в специальную пленку, что бы при транспортировке ансамбль колоколов не получил повреждений.

Планируется, что своего пункта назначения ансамбль колоколов для Главного храма Вооруженных сил России достигнет к девяти часам утра 20 августа.

Всего в ансамбле в подмосковном парке «Патриот» будут представлены 18 колоколов. Общий вес ансамбля составляет более 22,3 тонны, а самый большой из них - Благовестник - весит десять тонн.

В ходе полугодовалой работы колокола были отлиты и матированы, что придало им неповторимый вид и убранство. Также была проведена работа мастерами колокольного звона по выработке звуковых рядов, что позволило установить точный звон по ритмико-мелодическим строкам.

Темы оформления каждого из колоколов уникальны и основаны на орнаментах Победы в Великой Отечественной войне, видов и родов войск, иконах покровителей русского воинства.

Главный колокол-благовестник украсили барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны.