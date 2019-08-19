«Как можно возвратиться в организацию, которой не существует?» - Путин о G8

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможность участия России в G7, отметив, что формата G8 больше не существует, но РФ готова принять всех партнеров саммита «семерки».

«Формата G8 больше не существует. Как же мы можем возвратиться в организацию, которой не существует? Это «семерка», сегодня это G7. Что касается работы в формате восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести G8 в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках G7», - сказал Путин.

Он добавил, что сегодня существует множество других международных организаций, которые играют существенную роль в международных вопросах.