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«Осторожный оптимизм»: Путин оценил ситуацию на Украине

Валентина Пескова
19:21 19.08.2019
Президент России прокомментировал ситуацию на Украине в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин уверен, что альтернативы нормандскому формату для урегулирования ситуации нет, и Москва будет его поддерживать. Такое заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции во Франции с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Вместе с тем Путин отметил, что «любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. Нужно добриваться того, о чем договаривались раньше, и безусловно идти к этой цели».

В то же время Владимир Путин констатировал, что некоторые вещи внушают ему осторожный оптимизм относительно ситуации на Украине.

«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой - осторожный - оптимизм», - заявил Путин.

По словам французского лидера, президенты России и Франции намерены обсудить последние решения украинского лидера Владимира Зеленского в рамках урегулирования кризиса в Донбассе. Как отметил Макрон, ему хотелось бы «придать новый импульс усилиям в рамках договоренностей, заключенных в Минске, которые обеспечат полезное продвижение вперед».

Напомним, 19 августа Владимир Путин прилетел во Францию с рабочим визитом по приглашению Эммануэля Макрона.

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