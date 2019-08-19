«Открыто и прямо»: Путин и Макрон обсудят ситуацию с ДРСМД

Президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что хотел бы обсудить вопросы международной безопасности.

«Что касается международной повестки дня, то, конечно, думаю, нам удастся поговорить по вопросам международной безопасности. Здесь господин президент упомянул о проблемах в этой сфере, они действительно существуют», - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что это не Россия, а США вышли в одностороннем порядке из Договора о противоракетной обороне и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Нас беспокоит вопрос, связанный с Договором о запрещении испытаний ядерного оружия, нас беспокоит вопрос возможной милитаризации космоса, и здесь нам есть, о чем поговорить», - добавил Путин.

Макрон также выразил надежду на открытый диалог с Путиным в связи с развалом ДРСМД.

«Есть много вопросов международной повестки дня, по которым мы будем говорить, прежде всего - разоружение и наша коллективная безопасность после того, что произошло в августе вокруг Договора о РСМД. Мы должны обсудить, что же будет происходить в дальнейшем. Я хотел бы, чтобы мы поговорили открыто и прямо об этом», - сказал Макрон на встрече с Путиным.

Переговоры лидеров России и Франции пройдут за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.