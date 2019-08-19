Протестующим в Москве раздавали методички иностранные дипломаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что сотрудники иностранных посольств участвовали и способствовали организации недавних массовых мероприятий в Москве. Для этого иностранные дипломаты даже раздавали специальные методички участникам несанкционированных митингов.

Все эти дипломаты будут вызваны в думскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в российские дела, заявил спикер. Комиссия была создана 19 августа и начнет работу в ближайшее время. Для этого, по словам Володина, депутаты будут отозваны из отпусков.

«Работники посольств, которые участвовали в том числе в массовых мероприятиях, где-то участвовали непосредственно в организации, раздавали методички. Эта также тема обсуждалась, и все считают, что необходимо приглашать и работников посольств, и представителей - тех, кто отвечает за эту работу», - цитирует Володина «Интерфакс».

Помимо дипломатов на заседание комиссии Госдумы будут также вызваны журналисты, имеющие отношение к несанкционированным акциям. Под ними имеются в виду представители тех СМИ, которые позволили себе делать осуществлять призывы к выходам на митинги в нарушение законов РФ. Сообщается, что речь, в частности, идет о представителях Deutsche Welle и посольства США.

Зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев также сообщил, что информация о точках сбора на несакционированные акции в Москве была размещена на сайте посольства США, а также транслировалась по госканалам «Голос Америки» и Deutsche Welle.