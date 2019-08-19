ВВС Швейцарии объяснили сближение с российским самолетом

Официальный представитель швейцарских ВВС Дельфина Альмана назвала инцидент с приближением к российскому самолету в небе над Женевой «стандартной, рутинной операцией».

Напомним, истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету, на борту которого находилась делегация и журналисты, летевшие во Францию в рамках визита Владимира Путина.

«Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелетах иностранных государственных воздушных судов», - цитирует Альману РИА Новости.

По словам представителя швейцарских ВВС, в ходе такой операции проходит проверка регистрации самолета.

Видео приблизившегося к борту с журналистами швейцарского самолета опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также отреагировал на происшедшее, назвав это «актом гостеприимства».

19 августа президент РФ Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом по приглашению президента страны Эммануэля Макрона.