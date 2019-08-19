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Прокуратура закрыла дело против получавшей для сына лекарства из-за рубежа женщины

Дарья Муромова
18:46 19.08.2019
Противоэпилептическое средство «Фризиум» стало причиной задержания россиянки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lilly, imagebroker.com, Globallookpress

Транспортная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту ввоза из-за рубежа лекарства, содержавшего психотропное вещество.

Противоэпилептическое средство «Фризиум» стало причиной задержания россиянки. Женщина заказала его своему тяжелобольному сыну. Прямо на почте, при получении препарата, ее задержали сотрудники таможни. Всего она получила три посылки с этим лекарством, общее число составило 600 таблеток.

Это уже второй случай за последнее время. А ведь семей, которые нуждаются в таком лекарстве около двух тысяч. В Госдуме заявили, что проведут переговоры на эту тему с Минздравом.

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