В мэрии Екатеринбурга наградили экипаж «Уральских авиалиний»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский наградил почетными грамотами, а также моделью атомохода «Екатеринбург» членов экипажа аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье.

«Глава Екатеринбурга вручил почетные грамоты, а командиру воздушного судна Дамиру Юсупову подарил модель подшефного атомохода "Екатеринбург", который дислоцируется в Гаджиево», - сообщили в мэрии.

Мэр города назвал членов экипажа людьми героической профессии, и сравнил их с моряками, которые должны принимать решения за доли секунды.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» в прошедший четверг выполнял рейс Москва - Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете в двигатели попали чайки, что привело к перебоям в их работе. Лайнер был вынужден совершить жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.