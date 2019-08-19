Патриарх Кирилл на Преображение Господне провел литургию в Петербурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в один из главных церковных праздников - Преображения Господня.

В этом году собор отмечает 265-летие со дня освящения.

Предстоятель РПЦ побывал и на Большеохтинском кладбище города, где провел литию на месте погребения своих родителей - протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых. Также патриарх посетил Александро-Невскую лавру.

Праздник Преображения Господня связан с евангельским событием - преображением Иисуса Христа на горе Фавор, где во время молитвы «просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет».

В народе праздник Преображения Господня называют Яблочным спасом - в этот день после совершения Божественной литургии в церквях освящают яблоки и другие плоды.