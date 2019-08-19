Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию по приглашению французского коллеги Эммануэля Макрона.

На предстоящей встрече, которая пройдет в резиденции Макрона в Форт Брегансоне, планируется обсуждение состояния и перспектив российско-французского политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также Путин и Макрон собираются провести подробный обмен мнениями по международным и региональным вопросам.