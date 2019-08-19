Путин прибыл с рабочим визитом во Францию
На предстоящей встрече с французским президентом планируется обсуждение состояния и перспектив российско-французского политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом во Францию по приглашению французского коллеги Эммануэля Макрона.
На предстоящей встрече, которая пройдет в резиденции Макрона в Форт Брегансоне, планируется обсуждение состояния и перспектив российско-французского политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Также Путин и Макрон собираются провести подробный обмен мнениями по международным и региональным вопросам.