Вызванная вейпингом неизвестная болезнь поразила десятки человек

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний проводит исследование 94 случаев неизвестной болезни легких, связанной с курением вейпов и электронных сигарет.

Заболеванием страдают в основном подростки и люди молодого возраста – сообщения об их ухудшенном состоянии поступили из 14 штатов. По словам врачей, статистика может меняться из-за незарегистрированных больных.

У заболевших зафиксированы прогрессирующие респираторные нарушения, которые требуют интубации трахеи и в ряде случаев госпитализации, сообщают на сайте департамента здравоохранения Нью-Йорка.

У пациентов наблюдаются кашель, боль в груди, одышка, диарея, потеря веса и пищевые расстройства. Врачи отмечают, что сейчас для обратившихся в больницы нет специального лечения, а только поддерживающая терапия.

Часть случаев схожи между собой и, возможно, вызваны курением электронных сигарет. При этом у медиков нет доказательств того, что причиной заболевания стала инфекция, пишет РИА Новости.

Летальных исходов пока не зафиксировано.