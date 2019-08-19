Дождь из гусениц: в Сочи сняли нашествие личинок американской бабочки

В Сочи наблюдается нашествие гусениц опасного карантинного вредителя - американской бабочки. Личинки заполнили городские дворы и вольготно себя чувствуют, тучами ползая по декоративным заборчикам и припаркованным автомобилям.

Американская белая бабочка - карантинный вредитель плодовых культур, который представляет опасность для 300 видов растений. Вред растениям наносит не сама бабочка, а именно ее гусеница. Личинки-дети выедают мякоть листьев, а взрослые особи съедают лист полностью.

По словам местных жителей, городские власти не предпринимают для борьбы с вредителями никаких мер.

«И что с этой красотой делать? Администрация вообще не собирается шевелиться. У нас дождь идет из этих гусениц», - возмущается жительница Сочи, снимая тысячи гусениц на камеру телефона.

Специалисты говорят, что к резкому увеличению числа вредителей привела устойчиво жаркая погода.