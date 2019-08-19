Небо заволокло дымом: кадры с места пожара на заводе в Балашихе

Очевидцы публикуют видеозаписи с места ЧП в подмосковной Балашихе. Напомним, там загорелся цех на заводе по производству синтетических смол и пластика. Он расположен на улице Звездная. На кадрах видно, что из одноэтажного здания вырываются столбы густого дыма, окрашивая небо в черный цвет.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в 16.30 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.

Ранее в ГУ МЧС по Московской области «Звезде» подтвердили, что угрозы близлежащим зданиям нет. К месту пожара направлена лаборатория по замеру воздуха и превышению норм по количеству вредных веществ.