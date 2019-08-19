Дуэйн «Скала» Джонсон женился на матери своих детей

Актер Дуэйн Джонсон, известный по прозвищу «Скала», лишился статуса холостяка. Голливудская звезда 12 лет состоял в отношениях с певицей Лорен Хашиан, начав встречаться с нею в 2007 году. За это время у пары успело родиться двое детей - дочери Жасмин (в 2015 году) и Тиана (в 2018-м). Однако штампа в паспортах все еще не было.

И вот 18 августа Дуэйн «Скала» Джонсон официально вновь стал женатым человеком. Фото счастливой пары новобрачных появилось в официальном Instagram-аккаунте актера. Судя по подписи к снимку, церемония прошла на Гавайях. Об этом говорит и цветочный венок, который надет на женихе.

© TheRock, Instagram

«Мы согласны!» - написал Джонсон под фото с Лорен, которая подняла руку с букетом цветов.

Для 47-летнего Джонсона этот брак стал вторым. Первой женой актера была продюсер Дэни Гарсиа, от которой у него есть 18-летняя дочь Симон Александра.