Салон аварийно севшего в Подмосковье самолета A321 демонтирован

Специалисты демонтировали салон самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил 15 августа аварийную посадку в Подмосковье.

«Полностью демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета», - рассказали ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

На понедельник запланированы работы по демонтажу двигателей, а также предварительные работы по отстыковке крыльев лайнера.

Работы по подготовке самолета к эвакуации с места аварийной посадки в Раменском районе начались в воскресенье. Под самолет будут заведены надувные понтоны, с помощью которых его доставят на территорию ЛИИ имени Громова.

Напомним, лайнер «Уральских авиалиний» 15 августа вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. После взлета из-за попадания птиц у самолета загорелся двигатель. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Воздушное судно село на брюхо на кукурузном поле.