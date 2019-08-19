Все в одном месте: в каких населенных пунктах можно будет оплатить услуги ЖКХ в магазине

В скором времени в малонаселенных или удаленных местностях можно будет оплатить коммунальные услуги прямо в магазине. Об этом рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

Он отметил, что магазин сможет принимать коммунальные платежи, если станет агентом банка.

«Сейчас на всю Россию работает 700 таких точек, но в планах довести их до 3 тысяч», - заявил aif.ru Власенко.

На кассах сетевых продуктовых магазинов крупных городов, где развита банковская инфраструктура, данная система не сработает, потому как данная практика, во-первых, вызовет появление огромных очередей на кассах. Во-вторых, она будет невыгодна сетям, ведь на магазин упадут дополнительные расходы (например, на инкассацию).