Заблудившийся в тайге 3-летний Коля Бархатов вернулся домой

Родственники 3-летнего Коли Бархатова отмечают его второй день рождения. Мальчик, который заблудился в тайге под Омском, 15 августа нашелся живым и сегодня уже вернулся домой. Ребенок выжил, проведя три дня в лесу один, без взрослых, еды и воды.

Колю искали сотни спасателей и волонтеров. Нашли мальчика промокшего и искусанного насекомыми в болоте. Он увяз в трясине и не мог выбраться.

Все началось 13 августа, когда родители ребенка взяли его в лес за ягодами и оставили спать в машине. А когда спохватились через 15 минут - мальчика уже не было. Нашли его в полутора километрах от места пропажи. В поисках были задействованы около 700 спасателей и волонтеров, а также тепловизоры и вертолеты.

После обследования Колю сегодня выписали из Большереченской районной больницы. Его здоровью ничего не угрожает. Но со всей семьей продолжат работать психологи.