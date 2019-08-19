Зеленский призвал Нетаньяху признать голодомор геноцидом

В Киеве 19 августа состоялись переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и украинского лидера Владимира Зеленского. Президент отметил, что визит Нетаньяху является важной вехой в отношениях между странами, так как он не был на Украине 20 лет. Нынешний визит будет длиться два дня.

Зеленский отметил давние исторические связи двух государств. Он заявил, что народы Украины и Израиля пережили все трагедии новейшей истории.

«Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа», - приводит слова Зеленского «Громадьске».

Украинский лидер сообщил, что в понедельник вместе с израильским премьером они посетят мемориал Бабий Яр. На брифинге Нетяньяху напомнил, что там тысячи евреев были уничтожены нацистами и их коллаборантами.

Геноцидом голодомор признает несколько государств. В частности, в ноябре прошлого года занимавший тогда пост председателя Рады Украины Андрей Парубий получил решение сената Польши о признании голодомора геноцидом украинского народа. В сентябре 2018 года сенат конгресса Соединенных Штатов утвердил резолюцию, в которой голод в 1932-1933 годах на Украине признал геноцидом украинского народа, но полным составом сената данная резолюция пока не рассматривалась.

Российская Федерация такую трактовку событий называет фальсификацией истории. Попытки представить голод в СССР в 1930-е годы как «истребление» отдельных групп населения не имеют оснований и направлены на разжигание антироссийских настроений, сообщал ранее МИД России.