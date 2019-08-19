Столб черного дыма и гарь: в Балашихе горит цех по производству смол и пластика

В подмосковной Балашихе загорелся цех по производству синтетических смол и пластика. На данный момент площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Здание представляет собой кирпичное одноэтажное строение и находится по адресу улица Звездная, дом 7.

К месту пожара направлена лаборатория по замеру воздуха и превышению норм по количеству вредных веществ.