Столб черного дыма и гарь: в Балашихе горит цех по производству смол и пластика
Здание представляет собой кирпичное одноэтажное строение и находится по адресу улица Звездная, дом 7.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Артем Иванов, ВКонтакте
В подмосковной Балашихе загорелся цех по производству синтетических смол и пластика. На данный момент площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Здание представляет собой кирпичное одноэтажное строение и находится по адресу улица Звездная, дом 7.
К месту пожара направлена лаборатория по замеру воздуха и превышению норм по количеству вредных веществ.
«Угрозы близстоящим зданиям нет, сил и средств достаточно. Всего привлечено 69 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 35 человек и десять единиц техники», - заявили в ведомстве.