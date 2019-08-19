Под Нижним Новгородом ищут пропавшую пятилетнюю девочку

Более 200 полицейских, бойцов Росгвардии и волонтеров ищут пятилетнюю девочку, которая пропала в это воскресенье в лесу в Нижегородской области.

По одной из версий, маленькая Зарина могла просто уйти из дома и заблудиться, однако следователи не исключают и криминальный характер - уже возбуждено уголовное дело. С утра к поисковой операции подключились военнослужащие и сотрудники МЧС.

Девочку ищут не только на земле, но и с воздуха - криминалисты решили использовать квадрокоптер. Одновременно идут опросы родственников и местных жителей.