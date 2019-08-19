Пассажирам аварийно севшего А321 начали выплачивать компенсации

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплачивать компенсации пассажирам аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье.

«Начались (выплаты - прим. ред.). Сбор заявлений от пассажиров продолжается», - заявили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Там напомнили, что компенсации будут выплачены в течение двух недель.

Самолет «Уральских авиалиний» в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По информации Росавиации, на борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы воздушное судно столкнулось со стаей чаек, попадание в двигатели которых привело к перебоям в работе лайнера. Самолет совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья.

За медицинской помощью обратились 76 человек, только одна женщина госпитализирована только, остальным медики оказали помощь амбулаторно.