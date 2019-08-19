В Подмосковье горит крупное промышленное предприятие: видео

В подмосковной Балашихе загорелся один из цехов промышленного предприятия. Видео пожара опубликовал очевидец в соцсети.

На кадрах видно, как от горящего цеха вверх поднимается плотный столб черного дыма.

По данным ГУ МЧС по Московской области, возгорание произошло по адресу улица Звездная, дом семь. Загорелся цех по производству синтетических смол. Площадь пожара на данный момент составляет 100 квадратных метров.

Исходя из информации открытых источников, по указанному адресу находится предприятие «Воздух», которое занимается производством и реализацией технических газов в Москве и Подмосковье, а также близлежащих регионах России.