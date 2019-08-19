В России создали комиссию по расследованию вмешательств в дела страны

В Госдуме учредили комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела нашей страны. В нее войдут 12 депутатов, у председателя будет четыре заместителя - по одному от каждой фракции. Сообщается, что комиссия начнет работу уже на этой неделе.

Напомним, в российском МИД обвинили во вмешательстве в дела государства США, Францию и Германию.

Речь шла о нарушениях во время незаконных массовых акций в Москве. В Twitter-аккаунте одного из управлений американского Госдепа опубликовали маршрут несогласованного шествия. А на страничке Deutsche Welle анонсировали эту акцию.