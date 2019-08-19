В России разработали программу для прогноза паводков

Российские ученые создали программу, которая позволяет рассчитать уровень подъема воды на местности при определенном количестве выпавших осадков.

Задумка была реализована специалистами Научно-исследовательского института радиоэлектронных систем (НИИ РЭС) Юго-Западного государственного университета.

Разработка позволяет, опираясь на снимки местности, показать территорию на трехмерной карте, где видны все параметры рельефа.

При этом трехмерная модель формируется в пять раз быстрее, чем это способны сделать все существующие аналоги. Так, рассчитать масштаб паводка становится возможно за считанные минуты.

Сейчас ученые продолжают работать над программой и усовершенствовать ее. В ближайшее время планируется «научить» программу рассчитывать районы разлива при заданном объеме осадков. На основе данного анализа спасатели смогут принимать решение об эвакуации граждан из того или иного района.

Тем не менее, нельзя не учитывать вероятность погрешности.

«На масштабы паводков влияют и другие факторы: свойства почвы, степень ее промерзания, время, за которое выпало определенное количество осадков, климатические особенности», - рассказал «Известиям» специалист Андрей Чернов.

Кроме того, погрешность в определении высот на цифровой карте должна быть не более метра.