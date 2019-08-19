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СМИ: бойцы сирийской армии обстреляли турецкий военный конвой

Валентина Пескова
15:02 19.08.2019
Колонна бронетехники турецкой армии двигалась с наблюдательного поста номер семь в Идлибе к посту номер девять для его усиления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

В Сирии открыли огонь по военному конвою турецкой армии. Как отмечает канал NTV, колонна бронетехники турецкой армии подверглась обстрелу со стороны сирийских войск в провинции Идлиб. По данным телеканала, большая колонна бронетехники двигалась с наблюдательного поста номер семь к такому же посту под номером девять для его усиления. Переброска вооружений была необходима, так как девятый пост оказался в центре наступления сирийских войск.

Правительственные силы Сирии, по данным NTV, нанесли удары по маршруту конвоя. Отдельные снаряды разрывались близи бронетехники. Для того, чтобы избежать потерь, колонна остановилась. Командование приняло решение отправить в район инцидента беспилотники.

Ранее сегодня официальный представитель внешнеполитического ведомства Сирии сообщил, что турецкие военные машины пересекли границу Сирии и направляются в сторону города Хан-Шейхун.

МИД Сирии рассматривает направление Турцией военной колонны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет и полагает, что Анкара таким образом доставляет военную помощь террористам из группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещена в РФ

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