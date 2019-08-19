Катер береговой охраны протаранил лодку с рыбаком на Сахалине
Столкновение случилось на берегу залива Терпения в Поронайском районе.
© Видео: Sakhalin.info © Фото: sakhalin.info
Во время погони катер береговой охраны протаранил надувную лодку с рыбаком на борту. Инцидент произошел 19 августа на Сахалине.
Столкновение случилось на берегу залива Терпения в Поронайском районе. Рыбак, который пытался скрыться на надувной лодке, вылетел за борт после толчка катера, однако сам человек не пострадал.
По данным Sakh.com, рыбак не пострадал, а в самой лодке ничего не было найдено.