Истребитель ВВС Швейцарии приблизился к самолету с российской делегацией

Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, который летел во Францию в рамках визита Владимира Путина.

Видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Ролик снят из самолета, на котором находится российская делегация. Из иллюминатора видно, что на небольшом расстоянии российское воздушное судно сопровождает истребитель.

Девятнадцатого августа Путин по приглашению президента Эммануэля Макрона посетит Францию с рабочим визитом.