Мощное потепление: Москву накроет сильная жара

Возврат летнего тепла ждет москвичей уже со вторника, 20 августа. Об этом рассказала «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Благодаря влиянию антициклона небо освободится от дождевых облаков, а поступающий к нам теплый воздух позволит столбикам термометра в дневное время подняться до отметок 26 - 28 градусов тепла», - отметила синоптик.

По летнему теплой обещает быть среда с ночной температурой 16 - 18 и дневной 26 - 28, но ближе к вечеру в отдельных районах столицы могут прогреметь локальные грозы, так скажется приближение атмосферного фронта.

В четверг из-за близости этого фронтального раздела ливни пройдут уже повсеместно, они снизят дневную температуру до 23 - 25 градусов. В пятницу по мере отхода атмосферного фронта ветер развернется на северные румбы, открывая дорогу прохладным воздушным массам, днем температура ожидается около 20 градусов.

По словам Волосюк, есть надежда, что в выходные новый антициклон вытеснит дождевые облака, принесет улучшение погоды. Будет не жарко, воздух по ночам будет остывать до 7 - 12 градусов, в дневные часы - от 17 до 22. Такие температуры укладываются в рамках климата.