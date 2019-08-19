Носить или не носить: что будет с учеником если он не станет надевать школьную форму

Некоторые образовательные учреждения не допускают ношение какой-либо одежды, кроме школьной формы, и прописывают данное требование в уставе. В таком случае форма одежды является условием посещения школы и все ученики обязаны выполнять это требование. Согласно статьи 43 закона «Об образовании», выполнять устав образовательной организации является обязанностью школьника.

Нормативные акты образовательных учреждений не предполагают действий подобного характера со стороны администрации школы. Отстранить ученика от учебы без формы администрация школы не может, так как каждому гражданину в стране гарантировано право на получение образования. Нарушения устава школы могут привести к дисциплинарным взысканиям. Об этом рассказал aif.ru руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

«Недопуск к школьным занятиям ученика не позволяется в соответствии с действующим законодательством. Можно вводить какие-то санкции в отношении ученика, проводить с ним, а также в присутствии родителей какие-то воспитательные беседы. Но не допустить ребенка к занятиям администрация образовательного учреждения не вправе», - рассказал Панин.

Если подобные действия происходят, то следует и родителям, и самим учащимся сообщать об этом вышестоящему руководству, а также в Министерство образования и подобные действия обжаловать в прокуратуре или суде, отметил он.

За нежелание носить форму ученика не могут исключить из школы. Исключение ребенка возможно только по основаниям, которые закреплены в статье 61 закона «Об образовании»: по желанию родителей школьника; если ребенок не справляется со школьной программой и только в том случае, если ему уже есть 15 лет; по объективным причинам (например, ликвидация школы).

С 2020 года школьная форма в России будет иметь единый национальный стандарт. В настоящее время российские школы имеют право сами устанавливать стандарты одежды для учеников.

Всеобщая школьная форма была в России была отменена в 1992 году. В 2014 году в закон «Об образовании» были внесены поправки, по которым требования к одежде учеников стала устанавливать школа. Администрация учебного учреждения с учетом мнения обучающихся и родителей прописывает стандарты школьной формы, которые закрепляются в локальных нормативных актах. К комплекту одежды не предъявляется жестких правил, единственное требование - чтобы внешний вид школьников соответствовал принятым в обществе нормам делового стиля.