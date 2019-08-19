Самое большое граффити с Гагариным появилось в Подмосковье

Итальянский художник Йорит Агоч нарисовал на стене многоэтажного дома в одном из районов подмосковного Одинцово самое большое в России граффити Юрия Гагарина, его высота составляет 60 метров. Об этом говорится на сайте администрации Одинцовского городского округа.

Граффити появилось на фасаде дома №25 по улице Кутузовская, оно было нарисовано в рамках фестиваля Urban Morphogenesis.

«Высота граффити составляет 60 метров - это самое большое портретное изображение легендарного летчика-космонавта в России», - заявил глава городского округа Андрей Иванов.

Йорит Агоч имеет большой опыт в изобразительном искусстве, он часто рисовал многих великих людей.