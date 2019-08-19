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В Исландии «похоронили» растаявший 700-летний ледник

Андрей Аркадьев
13:43 19.08.2019
Власти страны устроили торжественную церемонию прощания с ледником Окйекудль, который официально признан погибшим.
В Исландии «похоронили» растаявший 700-летний ледник
© Фото: Grétar Thorvaldsson, Málmsteypan Hella, Rice University

В Исландии «похоронили» ледник Окйекюдль, который растаял из-за климатических изменений. В «траурной» церемонии принимали участие политики, эко-активисты и все желающие.

Окйекюдль существовал 700 лет, еще сто лет назад его площадь составляла 15 квадратных километров при толщине 50 метров. Сегодня он сократился до одного квадратного километра, а толщина достигает максимум 15 метров. С такими размерами Окйекюдль потерял статус ледника. Ожидается, что в ближайшие 200 лет та же участь постигнет и остальные.

Участники акции установили на месте ледника мемориальную доску с эпитафией на английском и исландском языках. На табличке, помимо даты установки, указали и тревожную цифру 415 ppm. Именно столько миллилитров углекислого газа в одном кубометре воздуха зафиксировали в мае этого года, что является рекордным показателем, сообщает IFLScience.

На доске оставили обращение потомкам: «Мы знаем, что делать. Вы узнаете, получилось ли у нас». По оценкам экспертов, за следующие 600 лет температура на планете может подняться еще на 2,5 градуса.

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