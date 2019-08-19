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Добрый, отзывчивый парень: друзья о подозреваемом в массовом убийстве под Ульяновском

Александра Арсентьева
13:33 19.08.2019
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве семьи с детьми под Ульяновском.
Добрый, отзывчивый парень: друзья о подозреваемом в массовом убийстве под Ульяновском
© Фото: ТРК "Звезда"

Друзья и родственники покончившего с собой 16-летнего подростка из села Патрикеево в Ульяновской области, который подозревается в убийстве своей семьи, рассказали «Звезде» о подробностях из жизни молодого человека.

Как рассказала родственница подростка Наталья Шерманова, юноша в воскресенье ночью отправил сообщение своему другу, в котором рассказал об убийстве бабушки, дедушки, матери и брата с сестрой. Друг, по словам Шермановой, прочитал сообщение только утром.

«Внук убил свою бабушку, убил дедушку, убил мать свою, братика с сестренкой по четыре годика. Написал предсмертную записку. Хотел покончить жизнь суицидом, но так как родственники, чтобы не переживали, решил забрать их с собой, а сам залез на вышку, спрыгнул. Короче, топором, изрубил их топором», - рассказала она.

По словам родственницы, погибшая семья подростка была «положительной и непьющей».

«Мать, конечно, мать его была пьющая раньше. Она состояла на учете, но потом сделали операцию ей в Москве. Что-то с головой у нее было. И она последнее время не пила. Года два уже, наверное, больше не пила она», -  пояснила родственница.

Друг подозреваемого Даниил Каримуллов, который нашел тело подростка, рассказал, что отправился на поиски приятеля по просьбе их общего друга, которому юноша отправил странное сообщение, похожее на предсмертную записку.

«В семье у него все было хорошо. Дома он всем тоже помогал. То есть у него все хорошо. То есть он добрый, отзывчивый парень был», -  рассказал Каримуллов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве семьи с детьми под Ульяновском, после того как пять тел с признаками насильственной смерти - 42-летней женщины, двух пенсионеров и двух детей 4-х лет - были найдены в частном доме в селе Патрикеево.

Позднее оперативники рядом с вышкой сотовой связи, расположенной недалеко от дома, где случилась трагедия, было обнаружено тело 16-летнего родственника убитых.

По предварительной версии, подросток убил всех членов своей семьи, после чего совершил суицид.

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