«На хлеб»: медведи-попрошайки окружили машину с людьми в Якутии

Не менее дюжины медведей вышли из леса к людям в Якутии, чтобы раздобыть что-нибудь съестное. В Сети появилось видео, на котором косолапые окружают людей.

«Медведи-попрошайки ждут подачки», - написал автор видео.

Один из медведей даже продемонстрировал свои навыки, встал на задние лапы, а услышав одобрение, повторил свой трюк.

Комментаторы предположили, что дома хищников сгорели, поэтому они вышли к людям. Другие отметили, что для них увиденное стало бы страшным сном.