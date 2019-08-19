«На хлеб»: медведи-попрошайки окружили машину с людьми в Якутии
В Якутии к людям пришли двенадцать медведей, чтобы попросить еды.
© Видео: bult_alt, Instagram © Фото: bult_alt, Instagram
Не менее дюжины медведей вышли из леса к людям в Якутии, чтобы раздобыть что-нибудь съестное. В Сети появилось видео, на котором косолапые окружают людей.
«Медведи-попрошайки ждут подачки», - написал автор видео.
Один из медведей даже продемонстрировал свои навыки, встал на задние лапы, а услышав одобрение, повторил свой трюк.
Комментаторы предположили, что дома хищников сгорели, поэтому они вышли к людям. Другие отметили, что для них увиденное стало бы страшным сном.