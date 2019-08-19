Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

Впервые за пять лет: пассажирский поезд прибывает на станцию в Донецке

Екатерина Габель
12:38 19.08.2019
До начала боевых действий в 2014 году железнодорожная станция в Донецке имела пять платформ и девять путей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Спустя пять лет простоя Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу. Девятнадцатого августа на станцию прибыл поезд из Еленовки.

«Для жителей республики это значимое событие, потому что последний поезд со станции Донецк в направлении Еленовки уезжал пять лет тому назад, это был октябрь 2014 года, после этого движение пассажирских поездов и пригородных со станции Донецк не осуществлялось. У нас инфраструктура в сторону Еленовки восстановлена были вопросы именно по безопасности, на данный момент все вопросы согласованы и благодаря этому мы сегодня отправляем первый пригородный поезд», - рассказал руководитель «Донецкой железной дороги» Владимир Кабаций.

Часть маршрута Еленовка - Донецк проходит мимо линии разграничения, руководство «Донецкой железной дороги» договорилось о полном прекращении огня в данном регионе.

До начала боевых действий в 2014 году железнодорожная станция в Донецке имела пять платформ и девять путей. В 2012 году к чемпионату Европы по футболу здание было значительно реконструировано.

В результате обстрелов вокзал был поврежден и движение поездов через станцию решили остановить.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.08.2019, 10:29
Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса
Дата19.08.2019, 02:15
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Masters
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата18.08.2019, 10:18
Шойгу сообщил о восстановлении в России возможностей стратегической и дальней авиации
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
12:38 В стране и мире
Видео
Впервые за пять лет: пассажирский поезд прибывает на станцию в Донецке
08:04 В стране и мире
Видео
Ж/д вокзал в Донецке принял первый поезд спустя пять лет
05:45 В стране и мире
Видео
На Украине «утекли» в Сеть документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
03:49 В стране и мире
ВСУ открыли огонь по населенному пункту в ЛНР
16:42 В стране и мире
ЛНР: украинские силовики ради наживы сбивают беспилотники ОБСЕ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:53 В стране и мире
Самое большое граффити с Гагариным появилось в Подмосковье
13:33 В стране и мире
Добрый, отзывчивый парень: друзья о подозреваемом в массовом убийстве под Ульяновском
12:58 Армия
Видео
Посадка Су-25СМ3 на грунтовую полосу в Ростовской области: уникальные кадры
12:43 Армия
Видео
Военный технополис «Эра» обрел стратегию развития
12:38 В стране и мире
Видео
Впервые за пять лет: пассажирский поезд прибывает на станцию в Донецке
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений
Видео
Пассажирский Boeing чуть не разломился пополам во время посадки
Видео
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу
«Иди отсюда»: Трамп попал в неловкую ситуацию во время выступления
Вместо лекарств: назван продукт для снижения повышенного давления
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.