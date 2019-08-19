Впервые за пять лет: пассажирский поезд прибывает на станцию в Донецке

Спустя пять лет простоя Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу. Девятнадцатого августа на станцию прибыл поезд из Еленовки.

«Для жителей республики это значимое событие, потому что последний поезд со станции Донецк в направлении Еленовки уезжал пять лет тому назад, это был октябрь 2014 года, после этого движение пассажирских поездов и пригородных со станции Донецк не осуществлялось. У нас инфраструктура в сторону Еленовки восстановлена были вопросы именно по безопасности, на данный момент все вопросы согласованы и благодаря этому мы сегодня отправляем первый пригородный поезд», - рассказал руководитель «Донецкой железной дороги» Владимир Кабаций.

Часть маршрута Еленовка - Донецк проходит мимо линии разграничения, руководство «Донецкой железной дороги» договорилось о полном прекращении огня в данном регионе.

До начала боевых действий в 2014 году железнодорожная станция в Донецке имела пять платформ и девять путей. В 2012 году к чемпионату Европы по футболу здание было значительно реконструировано.

В результате обстрелов вокзал был поврежден и движение поездов через станцию решили остановить.