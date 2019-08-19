Мексиканские страсти: неизвестный нокаутировал телеведущего, после чего был избит толпой женщин

Журналиста телеканала ADN 40 Хуана Манюэля Хименеза жестоко избили, когда он освещал демонстрации в Мехико.

В столице Мексики проходила протестная акция против насилия над женщинами. Пока Хименез вел эфир, участники митинга толкали его, оскорбляли, кидали в его сторону мусор, сыпали на голову блески. В какой-то момент к ведущему подошел мужчина в маске. Он толкнул журналиста, а затем ударил в спину.

Вскоре к Хименезу подбежала женщина и стала громко кричать, пытаясь прервать трансляцию. За происходящим наблюдал мужчина в белой майке и синей кепке. Он встал слева от журналиста и со всей силы нанес ему боковой удар прямо в челюсть.

Телеведущий упал на землю и остался лежать без сознания. После этого злоумышленник собирался скрыться, но его атаковала толпа разъяренных женщин. Они схватили мужчину, стали бить его кулаками и брызгать в лицо из газового баллончика.

Хименез через какое-то время очнулся. Журналист сообщил, что с ним все в порядке, но он собирается подать заявление о нападении в полицию.

В Мехико идут акции протеста из-за подозрений, что местные полицейские причастны к изнасилованию девушек-подростков. Около 300 протестующих, в основном женщины, вышли на улицы мексиканской столицы. Они требовали расследования надругательства, к которому могут быть причастны стражи порядка.