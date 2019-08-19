Бой за высадку десанта за полярным кругом: кадры учений на Таймыре

На полуострове Таймыр состоялось тактическое учение по ведению боевых действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки. По легенде учения объединенной группировке сил Северного флота при поддержке авиации и подразделения воздушно-десантных войск было необходимо отбить захваченный условными террористами плацдарм и обеспечить высадку техники морского десанта для развития наступления вглубь территории полуострова для обороны важного промышленного объекта в арктической зоне.

Учебный бой начался с нанесения авиационного удара по позициям условных террористов и заброски групп спецназа в тыл к боевикам для корректировки артиллерийского огня с кораблей. С получением целеуказаний боевые расчёты батарей АК-100 большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» открыли огонь по закрытым береговым позициям, подавив огневые точки условного противника.

Экипаж корабля, впервые принимавший участие в подобном учении на реке Енисей, успешно справился с поставленной задачей.

Затем вертолётами Ка-27ПС на побережье были доставлены группы военных инженеров, которые провели разминирование подходов к берегу и подготовили место высадки техники, обозначив его сигнальными фальшвеерами. Действия инженеров прикрывали морские пехотинцы, высадившиеся на быстроходных лодках с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков»».

После подготовки позиции для высадки техники морского десанта к береговой линии друг за другом подошли большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский». Из твиндеков кораблей было высажено способом «на упор» более 20 единиц колёсной и гусеничной техники морской пехоты, арктической бригады и соединения воздушно-десантных войск: БТР-82А, БМД-3, МТ-ЛБВ, САУ 2с1 «Гвоздика» и ТТМ-4902ПС-10.

В ходе высадки подразделения арктических мотострелков, морских пехотинцев и воздушных десантников отработали тактику совместных действий при ведении боя за высадку морского десанта, захвату и удержанию берегового плацдарма. Весь личный состав продемонстрировал высокий уровень боевой выучки и взаимодействия при проведении совместной операции.