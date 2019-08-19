Соратник беглого олигарха Плахотнюка найден мертвым в Кишиневе

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, являвшийся ближайшим соратником бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, покончил с собой под Кишиневом.

По данным издания NOI, водитель предпринимателя Борис Бабин стал свидетелем инцидента, о чем он рассказал молдавской полиции. Он отметил, что Лункашу вызвал его вечером, так как захотел покататься и «подышать свежим воздухом». На трассе R-6 бизнесмен попросил остановить авто и написал записку.

«Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором», - говорится в ней.

После этого бизнесмен вышел из машины и выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034, калибра 6.35. В Молдавии разрешено хранение и ношение оружия. Известно, что Юрий Лункашу владел шестью единицами огнестрельного оружия.

Лункашу был деловым партнером, а также близким другом Владимира Плахотюка. Он был женат на одной из его сестер. Кроме того, Лункашу был учредителем нескольких компаний, занимавшихся бизнесом в строительстве, изготовлении мебели и продажей сигарет.

Бизнесмен владел так называемым Белым домом - огромным зданием с приусадебным участком в элитном районе молдавской столицы, который был построен в стиле американской президентской администрации.

Напомним, в России экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заочно арестован по обвинению в покушении на убийство и занятии наркобизнесом. Из Молдавии он бежал 14 июля.