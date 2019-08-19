Турецкие военные машины с боеприпасами пересекли границу с Сирией

Турецкие военные машины пересекли границу Сирии и направляются в сторону города Хан-Шейхун. Об этом сообщает официальный представитель внешнеполитического ведомства Сирии.

«Турецкие военные машины, груженые боеприпасами, пересекли границу и направляются к городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб», - цитирует сообщение МИД Сирии ТАСС.

После переговоров по Сирии, которые прошли в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу «режим прекращения огня». Командование ВС Сирии заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, который был достигнут осенью прошлого года в Сочи. Главным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения террористов на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Пятого августа армия снова начала операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, предприняли попытки атаковать позиции армии Сирии на севере провинции Хама и многократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.