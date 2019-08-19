В калужском общежитии рухнул балкон и едва не убил жильцов: кадры с места

«Хорошо, что эта плита не упала мне на голову. Зато за капитальный ремонт платим каждый месяц. Так и живем», - комментирует она ролик.

К счастью, в момент ЧП никого не было ни на балконе, ни под ним, поэтому жертв удалось избежать. На кадрах, снятых местной жительницей, запечатлены последствия обрушения, всюду валяются груды обломков. Видеозапись инцидента публикует сообщество «Калуга».

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