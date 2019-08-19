Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава поселка под Иркутском рассказал о семье, в которой при пожаре погибли трое детей

Александра Арсентьева
10:58 19.08.2019
Хозяйка дома Наталья Макарова приобрела его в октябре 2018 года на средства маткапитала. В момент ЧП в здании она находилась со своей четырехлетней дочерью и двумя внуками.
Глава поселка под Иркутском рассказал о семье, в которой при пожаре погибли трое детей
© Фото: МЧС РФ

Пожар, в котором погибли трое детей и одна женщина, вспыхнул в частном доме под Иркутском. Местных жителей не удалось спасти, потому как огонь заметили слишком поздно, и в здании были установлены не открывающиеся окна. Об этом телеканалу «360» рассказал глава администрации поселка Мишелевка Усольского района Николай Валянин.

Он сообщил, что пожар начался 18 августа в частном доме, площадью 35 квадратных метров, но возгорание заметили и вызвали пожарных не сразу.

«Скорее всего, бабушка спала. Дети были очень маленькие и никто не знал, что там столько детей. Понимаете, такое время - 12 часов дня, выходной день. Люди в лес поехали, грибной сезон. Там рядом соседей и не оказалось», - заявил Валянин.

«Не сразу увидели, суть то в том, что там пластиковые окна были вставлены. Они были сделаны глухими и без открывающихся створок… Дети маленькие не выбьют пластиковые окна. Тем более день был, может дети тоже спали. Когда начали выбивать окна, то уже поздно было», - отметил глава поселка.

По его словам, хозяйка дома Наталья Макарова приобрела его в октябре прошлого года на средства маткапитала. В момент трагедии в здании она находилась со своей четырехлетней дочерью и двумя внуками, их родители проживают в том же селе.

Также глава администрации рассказал, что семья женщины считалась неблагополучной и находилась «на учете социально опасной семьи». В апреле этого года ее сняли с учета.

«Дочь у нее забирали буквально на месяц, когда она была признана социально опасной. После того, как ребенка изъяли, она закодировалась, устроилась на работу, также дома у них было все прилично. Она встала на путь исправления», - отметил Валянин.

Он отметил, что решение вернуть Макаровой дочь и снять ее с учета приняла комиссия.

Ранее СМИ сообщали, что женщина не смогла выбраться из полыхающего дома и помочь детям из-за того, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, но глава администрации призвал дождаться официальных данных следствия, так как после случившегося появилось много слухов.

По предварительным сведениям, причиной пожара могло стать нарушение требований пожарной безопасности при использовании электрооборудования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.08.2019, 10:29
Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса
Дата19.08.2019, 02:15
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Masters
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата18.08.2019, 10:18
Шойгу сообщил о восстановлении в России возможностей стратегической и дальней авиации
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:30 В стране и мире
Видео
Турецкие военные машины с боеприпасами пересекли границу с Сирией
11:29 В стране и мире
Видео
Жена Нетаньяху устроила дебош в самолете и бросила каравай на землю в Киеве
10:28 В стране и мире
Видео
Как борются с паводком в Хабаровске: кадры откачки воды из жилых районов
09:26 В стране и мире
Видео
Спасшая пассажиров в Нижнеангарске стюардесса рассказала, что будет представлена к награде
08:04 В стране и мире
Видео
Ж/д вокзал в Донецке принял первый поезд спустя пять лет
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений
Видео
Пассажирский Boeing чуть не разломился пополам во время посадки
Видео
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу
«Иди отсюда»: Трамп попал в неловкую ситуацию во время выступления
Вместо лекарств: назван продукт для снижения повышенного давления
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.