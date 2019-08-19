Глава поселка под Иркутском рассказал о семье, в которой при пожаре погибли трое детей

Пожар, в котором погибли трое детей и одна женщина, вспыхнул в частном доме под Иркутском. Местных жителей не удалось спасти, потому как огонь заметили слишком поздно, и в здании были установлены не открывающиеся окна. Об этом телеканалу «360» рассказал глава администрации поселка Мишелевка Усольского района Николай Валянин.

Он сообщил, что пожар начался 18 августа в частном доме, площадью 35 квадратных метров, но возгорание заметили и вызвали пожарных не сразу.

«Скорее всего, бабушка спала. Дети были очень маленькие и никто не знал, что там столько детей. Понимаете, такое время - 12 часов дня, выходной день. Люди в лес поехали, грибной сезон. Там рядом соседей и не оказалось», - заявил Валянин. «Не сразу увидели, суть то в том, что там пластиковые окна были вставлены. Они были сделаны глухими и без открывающихся створок… Дети маленькие не выбьют пластиковые окна. Тем более день был, может дети тоже спали. Когда начали выбивать окна, то уже поздно было», - отметил глава поселка.

По его словам, хозяйка дома Наталья Макарова приобрела его в октябре прошлого года на средства маткапитала. В момент трагедии в здании она находилась со своей четырехлетней дочерью и двумя внуками, их родители проживают в том же селе.

Также глава администрации рассказал, что семья женщины считалась неблагополучной и находилась «на учете социально опасной семьи». В апреле этого года ее сняли с учета.

«Дочь у нее забирали буквально на месяц, когда она была признана социально опасной. После того, как ребенка изъяли, она закодировалась, устроилась на работу, также дома у них было все прилично. Она встала на путь исправления», - отметил Валянин.

Он отметил, что решение вернуть Макаровой дочь и снять ее с учета приняла комиссия.

Ранее СМИ сообщали, что женщина не смогла выбраться из полыхающего дома и помочь детям из-за того, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, но глава администрации призвал дождаться официальных данных следствия, так как после случившегося появилось много слухов.

По предварительным сведениям, причиной пожара могло стать нарушение требований пожарной безопасности при использовании электрооборудования.